Покупаете автомобиль у иностранца? Готовьтесь заплатить до 40% штрафа от стоимости машины

Россиян начали штрафовать за покупку автомобилей у иностранцев за наличные. Как сообщает Telegram-канал Mash, сумма штрафа составляет от 20 до 40% от стоимости сделки.

Причина — закон о валютном регулировании. По правилам, если продавец не имеет паспорта РФ, он не может принимать оплату наличными рублями. Недавно в Москве владелица внедорожника заплатила 855 тысяч рублей штрафа за покупку Kia Sorento у гражданина Киргизии.

Глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин обратился в Минфин с просьбой пересмотреть эту норму, так как Россия входит в Единое таможенное пространство.

Эксперты также напоминают: перед покупкой машины с пробегом важно проверить её техническое состояние. Оценить геометрию кузова, проверить ошибки двигателя и компрессию. Не стоит доверять показаниям одометра и внешним обновлениям салона.