Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Покупаете автомобиль у иностранца? Готовьтесь заплатить до 40% штрафа от стоимости машины

Правда ТВ

Обсудить
Новости Все >
Колонна ВСУ на технике НАТО начала контрнаступления в Курской области: часть уничтожена, но бои продолжаются
Раскол в команде Трампа: виноват Илон Маск
Новый способ взлома Telegram: мошенники крадут аккаунты через Wi-Fi
Остановил инспектор ГАИ? Не делайте этих ошибок
Мышь упала на детей с потолка в российской столовой: в школе началась проверка
Скандал в Италии: врач помог кошке и попал под следствие
18-летняя невеста Григория Лепса: хочу жениться, не хочу учиться
Государственный переворот? В Польше расследуют действия премьера Туска
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.