Раскол в команде Трампа: виноват Илон Маск

Деятельность Илона Маска на посту главы департамента эффективности госуправления США (DOGE) вызывает разногласия в окружении Дональда Трампа. Об этом сообщает журнал Wired со ссылкой на источники в администрации президента.

По данным СМИ, Белый дом уже напоминал Маску, что его полномочия ограничены, и он обязан отчитываться перед руководством администрации.

Сам Трамп ранее назначил Маска и бизнесмена Вивека Рамасвами для реформирования госрасходов и реструктуризации федеральных агентств. Однако Рамасвами вскоре покинул пост, и, по данным ABC News, может объявить о планах баллотироваться в губернаторы Огайо.

Согласно источникам Wired, Маск раздражает скорее окружение Трампа, чем самого президента. Некоторые считают, что его поведение может привести к серьёзному конфликту внутри команды.