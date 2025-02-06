Разметка и правила: когда можно пересечь сплошную линию?

Что делать, если на узкой дороге впереди стоит сломанный грузовик, а сплошная линия запрещает обгон? Главное — различать обгон и объезд.

Согласно ПДД, обгон — это опережение движущегося автомобиля с выездом на встречную полосу. Но если транспортное средство стоит, это уже объезд препятствия. По закону такой манёвр разрешён.

Перед объездом внимательно изучите разметку. Если перед вами двойная сплошная, пересекать её нельзя. Однако если есть прерывистая линия со стороны вашей полосы, манёвр допускается.

Важно: объезд через обочину запрещён и карается штрафом в 1500 рублей.

Будьте внимательны на дороге и соблюдайте правила!