Новый способ взлома Telegram: мошенники крадут аккаунты через Wi-Fi

Мошенники нашли новый способ взлома Telegram через публичные Wi-Fi-сети. Они создают фальшивые точки доступа, замаскированные под настоящие.

Как сообщили в МВД России, злоумышленники предлагают пользователям авторизоваться через Telegram, запрашивая шестизначный код. Введя его, жертва сама передаёт мошенникам доступ к своему аккаунту.

Подобные схемы были замечены в аэропорту Шереметьево. Там работала поддельная сеть SVO_Free, тогда как официальной является _Sheremetyevo Wi-Fi.

Также МВД предупредило о другой схеме кражи аккаунтов. Мошенники пишут в секретный чат от лица техподдержки Telegram и сообщают, что аккаунт якобы планируют удалить. Для отмены предлагают перейти по ссылке, которая на самом деле даёт злоумышленникам доступ к учётной записи.

Эксперты советуют не подключаться к подозрительным Wi-Fi-сетям и не переходить по неизвестным ссылкам.