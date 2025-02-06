Внучку экс-мэра Самары арестовали по делу об его убийстве: она отказалась давать показания

В Самарской области расследуется убийство бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги. В причастности к преступлению подозревают их родственницу, которая уже арестована.

По данным правоохранительных органов, задержана внучка экс-мэра Екатерина. Она не даёт показаний. О пропаже Тархова ранее сообщил его деловой партнёр. Сейчас следствие проверяет разные версии произошедшего.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль и поручил доложить ему о ходе расследования.