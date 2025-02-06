Скандал в Италии: врач помог кошке и попал под следствие

В Италии врач попал под следствие после того, как сделал своей кошке томографию на больничном оборудовании.

Заведующий отделением радиологии больницы в городе Аоста Джанлука Фанелли решил помочь питомцу после падения с крыши. Он провёл компьютерную томографию, а затем операцию. Теперь врач может оказаться под судом — его обвиняют в растрате государственных средств и нарушении работы больницы.

Сам Фанелли заявил, что использовал оборудование после окончания рабочего дня, когда срочных пациентов уже не было. Кроме того, он готов возместить расходы клиники.

Теперь дело передано прокурорам, и врач может столкнуться с серьёзными последствиями.