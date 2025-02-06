ДНК-тест подтвердил, что Гоген Солнцев не отец ребёнка: Боялся услышать это

Гоген Солнцев узнал, что его сын на самом деле ему не родной. ДНК-тест показал, что шоумен не является биологическим отцом ребёнка.

Сомнения у Солнцева появились давно – мальчик рос и всё меньше был похож на него. Тогда артист решил провести тест на отцовство. Результаты оказались шокирующими: вероятность его отцовства составила ноль процентов.

В студии программы «ДНК» на НТВ собрались Гоген, его жена Полина, помощник артиста и знакомая семьи, которая уверяла, что Полина ему изменяла. После объявления результатов шоумен покинул студию, признавшись, что испытал сильное разочарование и предательство.

Однако позже он вернулся и заявил, что, несмотря на результаты теста, всё равно будет поддерживать ребёнка и навещать его.