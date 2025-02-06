18-летняя невеста Григория Лепса: хочу жениться, не хочу учиться

18-летняя невеста Григория Лепса, Аврора Киба, заявила, что хочет скорее выйти за него замуж. В соцсетях девушка призналась, что устала от учёбы в Лондоне и мечтает о свадьбе.

Аврора и Лепс официально объявили о своих отношениях в 2024 году. Они часто появлялись вместе на публике и строили планы на будущее. Однако сейчас пара вынуждена жить на расстоянии — Аврора учится за границей, и они встречаются только по праздникам.

"Меня задолбала эта учёба, честное слово. Хочу жениться, не хочу учиться", — написала девушка в личном блоге.

Сам Григорий Лепс пока никак не отреагировал на её заявление.