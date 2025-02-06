Путин высказался о жителях Курской области: мужественно переносят все испытания

Президент России Владимир Путин отметил мужество жителей Курской области, подчеркнув, что они стойко переносят все испытания. Об этом он заявил на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора региона Александром Хинштейном.

Путин подчеркнул, что в области сложная ситуация, много проблем, требующих срочного решения. Важнейшая задача — помочь людям, пострадавшим от последних событий.

Президент поддержал идею введения льготной ипотеки для жителей Курской области по аналогии с программой на Дальнем Востоке. Также предложено создать специальные поселки для тех, кто потерял жилье, но не хочет переезжать в город.

Кроме того, Путин заявил о необходимости выплатить дополнительные компенсации гражданам, утратившим имущество.