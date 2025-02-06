Остановил инспектор ГАИ? Не делайте этих ошибок

Если инспектор ГАИ остановил вас на дороге, важно не совершать ошибок, которые могут привести к штрафу. Особенно если вы остановились на значительном расстоянии.

Первая ошибка — движение задним ходом. Многие водители пытаются подъехать ближе, но это нарушение. Штраф за это составляет от 500 до 2500 рублей.

Вторая ошибка — выход из машины и самостоятельный подход к инспектору. Это не только опасно на оживлённой трассе, но и нарушает предписания МВД. Водитель должен оставаться в автомобиле.

Третья ошибка — уход с места остановки, если инспектор не подошёл сразу. Такое поведение квалифицируется как неподчинение, и за это грозит штраф до 1000 рублей.

Как действовать правильно? Оставайтесь в машине, не двигайтесь задним ходом и ждите инспектора — он обязан сам подойти к автомобилю. Соблюдение этих простых правил поможет избежать штрафов и неприятностей на дороге.