Государственный переворот? В Польше расследуют действия премьера Туска

В Польше против премьер-министра Дональда Туска возбуждено дело по обвинению в государственном перевороте. Об этом сообщил председатель конституционного суда страны Богдан Свенчковский.

По его словам, 31 января он подписал документ о подозрении в преступлении, в котором фигурируют не только Туск, но и министры, спикеры сейма и сената, а также депутаты. После этого польская прокуратура начала расследование. Дело ведёт прокурор Михал Островский.

Напомним, что ещё в марте 2023 года лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Туск должен быть осуждён за переворот и провести остаток жизни в тюрьме. Он также обвинял премьера в том, что его политика идёт на пользу иностранным государствам.

Ранее ЕС критиковал Туска за его жёсткую миграционную политику и попытки ограничить въезд мусульман в Евросоюз. Также он выступал против упрощённого визового режима для граждан 21 страны.