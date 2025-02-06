Анна Седокова впервые высказалась о трагедии. Как она переживает смерть Яниса Тиммы?

Анна Седокова впервые за долгое время записала видеообращение к поклонникам. В нём она поблагодарила всех за поддержку и рассказала, как переживает трагическую смерть своего бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы.

На кадрах певица выглядит осунувшейся, её голос дрожит. Она призналась, что проходит через самый сложный период в жизни. Каждый день ей приходится заново учиться жить, и именно поддержка людей помогает ей двигаться вперёд.

Напомним, Янис Тимма ушёл из жизни в декабре 2024 года, вскоре после дня рождения Седоковой. После трагедии на певицу обрушилась волна критики – её даже обвиняли в случившемся. Следователи допросили Анну, но официальных комментариев пока нет.

Несмотря на травлю, Седокова пытается справиться с ситуацией. Она призналась, что старается жить дальше, пусть и маленькими шагами.