У олимпийской чемпионки Мастерковой нашли опухоль мозга: как сейчас чувствует себя спортсменка?

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова проходит лечение от злокачественной опухоли мозга. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Летом 2024 года её госпитализировали с подозрением на инсульт, но диагноз не подтвердился. Спустя полтора месяца спортсменке провели операцию по удалению опухоли. Затем последовали курсы химиотерапии, которые повлияли на её зрение, сердечно-сосудистую систему и суставы.

Несколько дней назад Мастеркова снова оказалась в больнице, где ей ввели противоопухолевые препараты. Сейчас она дома, её состояние оценивается как удовлетворительное. Однако болезнь продолжает давать о себе знать. Врачи запретили ей физические нагрузки и назначили постоянное наблюдение у онколога.

Светлане Мастерковой 57 лет. На Олимпийских играх 1996 года в Атланте она завоевала золото в беге на 800 и 1500 метров.