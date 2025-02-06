Будет ли выходной день в честь Дня защитника Отечества? Когда отдыхаем в 2025 году

В 2025 году привычных выходных на 23 февраля не будет. Поскольку праздник выпадает на воскресенье, дополнительный день отдыха перенесут на 8 мая — перед Днём Победы.

День защитника Отечества в России отмечают с 1922 года. Изначально он назывался Днём Красной армии. Впоследствии его название менялось, пока в 2006 году не утвердили современный вариант. Интересно, что официальным выходным этот день стал только в 2002 году.

Сегодня 23 февраля — не только праздник военных. Поздравляют всех мужчин, независимо от службы в армии. Но важно помнить, что в рядах Вооружённых сил служат и женщины — они тоже принимают поздравления.

Традиционно праздник отмечают на государственном уровне: проходят военные парады, концерты, патриотические акции и возложение венков к памятникам. Вечером в крупных городах устраивают праздничные салюты.

Несмотря на отсутствие дополнительных выходных в феврале, 23 февраля остаётся важной датой для страны.