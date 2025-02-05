Запад стремится создать военные угрозы у границ России. Главная цель – втянуть Украину в НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с иностранными послами.

По его словам, Москва неоднократно требовала от НАТО отказаться от расширения на восток. Однако Запад продолжает двигаться в этом направлении. Лавров напомнил, что бывший президент США Дональд Трамп называл втягивание Украины в НАТО большой ошибкой. Он подчеркнул, что это первый случай, когда лидер западного мира открыто признал данный факт.

Лавров также раскритиковал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. По его мнению, тот занимает сторону Запада в украинском конфликте, что нарушает принципы нейтралитета организации. Министр напомнил, что на Генассамблее ООН Гутерриш не упомянул Красную армию как освободителя Освенцима.

Тем временем украинский президент Владимир Зеленский требует от Запада ядерное оружие и ракеты. Он считает, что вступление Украины в НАТО может затянуться, а стране необходимо защищаться уже сейчас.