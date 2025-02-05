Дочь Маргариты Тереховой: "Она уже не узнает меня…"

Легендарная актриса Маргарита Терехова уже более десяти лет прикована к постели. Болезнь Альцгеймера полностью изменила ее жизнь: она не узнает родных и не может самостоятельно есть.

За 82-летней артисткой ухаживают сиделки, а также регулярно навещает дочь Анна Терехова. Она признается, что наблюдать за ухудшением состояния матери тяжело, но важно не падать духом.

В прошлом году актрису экстренно госпитализировали из-за желудочно-кишечного кровотечения, но врачи стабилизировали ее состояние. Сейчас Терехова находится дома под постоянным присмотром.