Изменения в ПДД с февраля: новые штрафы, налоги и техосмотр

С 1 февраля автомобилистов ждут важные изменения в законодательстве:

🔹 Техосмотр теперь обязателен только для машин старше 4 лет.

🔹 Штрафы за превышение скорости на 20+ км/ч увеличены до 3 000 рублей, а за повторное нарушение – возможное лишение прав на 6 месяцев.

🔹 Налог на роскошные авто: владельцы машин дороже 5 млн рублей теперь будут платить 1% от стоимости ежегодно.

🔹 Зимняя резина обязательна с 1 ноября по 31 марта. За нарушение – штраф 2 000 рублей.

Водителям стоит заранее подготовиться к новым требованиям, чтобы избежать штрафов и проблем на дорогах.