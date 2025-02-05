Лечение Буйнова от рака обойдется в миллион рублей: за это заплатит государство

74-летний народный артист России Александр Буйнов продолжит лечение за счет государства. Ему назначен полугодовой курс гормонотерапии стоимостью 1 миллион рублей.

Ранее певец уже принимал этот препарат, но в 2023 году курс пришлось прервать – во время езды на велосипеде Буйнов потерял сознание и получил черепно-мозговую травму. Сейчас он чувствует себя нормально, но жалуется на усталость. Врачи советуют ему легкую физическую активность и работу в сидячем положении.

Буйнов также опроверг слухи о своем паллиативном статусе и заявил, что ложные сообщения мешают его концертной деятельности.