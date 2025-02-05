США ожидают от Киева гарантий поставок редкоземельных металлов в обмен на военную и финансовую помощь. Колумнист Bloomberg Марк Чемпион предупреждает: если другие союзники последуют примеру Вашингтона, от Украины "останутся только кости".

Financial Times сообщила, что Киев рассматривает возможность передачи США ценных полезных ископаемых. Однако значительная часть месторождений оказалась под контролем РФ или в зоне боевых действий.

По данным Forbes, Украина обладает полезными ископаемыми на сумму 15 триллионов долларов, но 70% этих запасов находятся на территориях ДНР, ЛНР и Днепропетровской области.