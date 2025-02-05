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Останутся только кости. Запад раскрыл, что ждёт Украину, если её союзники захотят получить редкоземельные ресурсы

Правда ТВ

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