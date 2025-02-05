Новый котел на Донбассе? Российские войска давят ВСУ

Российские подразделения продвигаются в Донецкой Народной Республике, оказывая давление на позиции ВСУ. Военный корреспондент Александр Коц сообщил, что украинские силы удерживают западную часть поселка Дачное, тогда как восточная уже под контролем ВС РФ. Центр населенного пункта остается нейтральной зоной.

По данным военкора, начался штурм Андреевки, а также зачистка лесополос южнее Улаклы. В перспективе это может привести к окружению украинских сил к юго-западу от Курахово.

В Минобороны РФ ситуацию пока не комментировали.