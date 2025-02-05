Вода в салоне после мойки: что случилось с Changan CS35 Plus?

Владелец Changan CS35 Plus из России столкнулся с неожиданной проблемой после мойки. Из потолка его автомобиля на дверь хлынула вода, хотя люк был покрыт льдом.

Теперь автолюбитель переживает, что весной придется долго сушить машину, так как за зиму внутренняя обшивка могла пропитаться влагой. Основная версия — скопившийся конденсат.

Это не единственная жалоба на китайские автомобили. В Changan другой водитель заметил, что мультимедиа-система работает с перебоями в мороз. А владелец Omoda C5 обнаружил, что "веко" фары не закрывается до конца, а один из амортизаторов оказался бракованным.