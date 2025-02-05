Газированная вода для похудения: работает ли это?

Японские ученые выяснили, что газированная вода может слегка ускорять обмен веществ и снижать уровень сахара в крови. Однако эффект минимален, поэтому заменить спорт и правильное питание она не сможет.

Исследователи объясняют: углекислый газ, попадая в организм, превращается в бикарбонат и активизирует метаболизм. Однако слишком много газированной воды может вызвать вздутие и проблемы с желудком.

Вывод? Газированная вода – не панацея, но может стать полезной альтернативой сладким напиткам. Главное – умеренность.