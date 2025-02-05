Кофеин помогает сжигать жир. О чём говорится в новом исследовании учёных?

Ученые выяснили, что уровень кофеина в крови может влиять на массу тела и риск диабета 2 типа. Исследование показало: люди с высоким уровнем кофеина в плазме чаще имеют более низкий индекс массы тела и меньше жира в организме.

Исследователи изучили данные 10 000 человек и обнаружили, что медленный метаболизм кофеина продлевает его действие. Это может ускорять сжигание жира и снижать вероятность развития диабета.

Но не все так просто. Кофеин влияет на организм по-разному, и его долгосрочные последствия до конца не изучены. Ученые предупреждают: важно соблюдать умеренность в его потреблении.