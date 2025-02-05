Долгий сон оказался менее опасен, чем его недостаток: учёные нашли связь с диабетом

Сон – это не просто отдых, а залог крепкого здоровья. Он поддерживает работу сердца, укрепляет иммунитет и помогает контролировать вес. Но если спать меньше 7 часов в сутки, риски хронических заболеваний возрастают.

Например, нехватка сна может привести к диабету. При дефиците отдыха нарушается обмен глюкозы, увеличивается аппетит, что способствует набору лишнего веса. Однако слишком долгий сон тоже вреден – более 9 часов в сутки повышают риск метаболических нарушений.

Нерегулярный график сна тоже опасен. Те, кто часто меняет режим, хуже реагируют на инсулин, а их организм быстрее изнашивается.

Еще одна угроза – апноэ. Это состояние, при котором дыхание во сне периодически прерывается. Человек может этого не замечать, но его здоровье страдает.

Чтобы минимизировать риски, важно соблюдать режим: ложиться и вставать в одно и то же время, избегать кофеина и гаджетов перед сном. Ведь качественный отдых – основа долголетия.