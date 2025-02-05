Северный полюс стал теплее на 20 градусов: почему это опасно?

В начале февраля на Северном полюсе зафиксировали аномальное потепление. Температура поднялась более чем на 20 градусов выше нормы.

По данным ученых, в районе Шпицбергена столбик термометра приблизился к нулю. Это редкое зимнее явление, вызванное теплым воздухом, поступающим из-за области низкого давления над Исландией.

Арктика нагревается почти в четыре раза быстрее остального мира. Это приводит к ускоренному таянию льдов. Даже если сократить загрязнение, ледяной покров может полностью исчезнуть летом в ближайшие 20 лет.

Ученые предупреждают: экстремальные температуры в регионе становятся всё более частыми.