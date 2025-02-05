Ваш месяц рождения определяет здоровье и долголетие: необычное открытие ученых

Американские исследователи выяснили: месяц появления на свет может определять, сколько лет проживет человек.

Выяснилось, что осенние дети живут дольше, чем весенние – разница может достигать 40%. Кроме того, сезон влияет и на здоровье. Например, у рожденных зимой выше риски шизофрении, проблем со зрением и аллергий.

А еще время года влияет на учебу. Дети, родившиеся в начале учебного года, показывают лучшие результаты.

Но не все зависит от календаря! Ученые подчеркивают: позитивный настрой тоже играет роль. Оптимисты, независимо от даты рождения, живут дольше.