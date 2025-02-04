Телеведущая Татьяна Лазарева* (признана Минюстом РФ иноагентом; внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) выразила своё искреннее восхищение народной артисткой СССР Аллой Пугачёвой.

Уехавшая из России телеведущая была удивлена тем, как изменилось отношение к певице со стороны соотечественников после её недавних публичных заявлений.

"Я знакома с Аллой Борисовной, она действительно уникальна, и я её просто обожаю", — сказала Лазарева о Пугачёвой.

Однако не все разделяют это мнение. Например, народный артист РФ и известный дрессировщик Эдгард Запашный обвинил Аллу Пугачёву в предательстве и заявил, что своими резкими высказываниями о стране и соотечественниках она сама себя уничтожила как личность.

Уже несколько лет Алла Пугачёва живёт за границей вместе с мужем, юмористом Максимом Галкиным* (признан в РФ иноагентом), и детьми. Многие представители российского шоу-бизнеса уверены, что певица уже не вернётся домой.