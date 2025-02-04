Вдова Лёвкина раскрыла подробности последнего разговора с певцом

Вдова Владимира Лёвкина, бывшего солиста группы "На-На", Марина в эфире программы "Пусть говорят" поделилась подробностями своего последнего разговора с супругом и рассказала о его признании.

Она отметила, что артист не скрывал своей усталости, но утверждал, что чувствует себя хорошо. Во время телефонного разговора он сказал, что ждёт капельницы и очень хочет пить.

"Всё, мои дорогие, я тебя люблю. Тяжело говорить, позже созвонимся. Я сплю здесь", — цитирует Марина слова своего мужа.

На следующий день музыканта перевели в реанимацию, и больше он не выходил на связь с родными.

Владимир Лёвкин с 2003 года боролся с онкологическим заболеванием, многие годы он жил с лимфомой. Он ушёл из жизни 17 ноября 2024 года.

Вдова артиста признавалась, что его смерть стала полной неожиданностью даже для семьи. Когда он уезжал в больницу, то не стал прощаться с дочерью, так как планировал в скором времени вернуться домой.