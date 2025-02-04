Канье Уэст дал первый комментарий по поводу выходки Бьянки Цензори на Грэмми-2025

Американский рэпер Канье Уэст впервые публично высказался о скандале, который произошёл на ежегодной музыкальной премии "Грэмми-2025".

В своём личном блоге артист опубликовал фотографию журналиста Дона Лемона и заявил, что именно этот телеведущий ответственен за распространение слухов о том, что пару якобы попросили покинуть мероприятие.

"Вот придурок, из-за которого пошли слухи, что меня и мою жену выгнали с "Грэмми" после трёх десятилетий инновационной музыки", — написал Уэст.

Как сообщает Page Six, Дон Лемон опроверг утверждение музыканта и заявил, что не распространял никаких слухов.

Выход Канье Уэста и Бьянки Цензори на церемонии вручения музыкальной премии запомнился тем, что модель сняла перед фотографами чёрную шубу и осталась в прозрачном платье. Западные таблоиды писали, что супругов попросили покинуть мероприятие.