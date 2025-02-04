Звёздный автопарк: Меладзе прячет в гараже восемь элитных Mercedes

Певцу Валерию Меладзе принадлежит автопарк из восьми элитных автомобилей Mercedes, общая стоимость которых составляет 70 миллионов рублей.

Как сообщает Telegram-канал Shot, все автомобили имеют одинаковый номер 525, отличаясь лишь сериями. Самая дорогая машина в гараже артиста — Mercedes-Benz AMG G63, которой он чаще всего и пользуется.

Издание объясняет выбор номера 525 тем, что этот "ангельский" номер обладает глубоким символизмом и несёт в себе мощное послание из духовной сферы. Утверждают, что такое сочетание цифр может повлиять на перемены и даже личностный рост, а также на необходимость сохранять способность к адаптации.

Один из автомобилей, внедорожник Mercedes Gls 400 D 4Matic, ранее принадлежал брату музыканта, продюсеру Константину Меладзе. В настоящее время, помимо Валерия Меладзе, автомобилями Mercedes владеют его сестра Лиана и дочь Арина.

Сам Валерий Меладзе вместе со своей супругой Альбиной Джанабаевой в последние годы живёт в Испании. Недавно артист тайно посещал Россию, чтобы навестить могилу отца.