Осудившего СВО Алексея Кортнева отменили в Театре мюзикла: никаких поблажек

Актриса и общественный деятель Яна Поплавская в личном Telegram-канале сообщила, что из спектакля Московского театра мюзикла убрали музыканта Алексея Кортнева. Причиной стали его высказывания, осуждающие специальную военную операцию на Украине.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в феврале лидер группы "Несчастный случай" примет участие в постановке "Тест на любовь". Тогда Яна Поплавская резко высказалась в адрес Кортнева, который хотел вернуться на сцену после своих заявлений о СВО.

Актриса напомнила, что из интернета невозможно удалить уже опубликованные материалы, однако при дефиците финансирования голоса становятся тише. При этом Поплавская осудила тех, кто помогает уехавшим артистам вернуться в индустрию.

После общественного резонанса руководство театра отказалось от сотрудничества с Кортневым и было вынуждено написать объяснительную в Министерство культуры.