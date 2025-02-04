Лолита в резкой форме высказалась в адрес Филиппа Киркорова: готов предать кого угодно

Певица Лолита Милявская в эфире программы на Rutube-канале "Соловьёв Live" назвала предателем коллегу и народного артиста РФ Филиппа Киркорова после его заявлений о "голой" вечеринке.

Артистка напомнила о прошедшем в декабре 2023 года мероприятии, организованном блогершей Анастасией Ивлеевой. По словам Лолиты, Филипп Киркоров предал своих коллег, так как способен заниматься лишь "сохранением собственной короны".

"Филипп Киркоров готов предать кого угодно. Он был на вечеринке 2-3 часа, как и я. Мы все провинились. Для меня Киркоров — человек, который предал всех своих собратьев. Посмотрите, как он теперь наклоняется везде, где только можно", — заявила Лолита.

Музыкант в прошлом году в нескольких интервью публично высказывался в негативном ключе в адрес Анастасии Ивлеевой и даже называл её "крысой" за то, что она якобы попыталась испортить его репутацию. Лолита Милявская в свою очередь отворачиваться от блогерши не стала.