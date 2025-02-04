Обнародованы показания Анны Седоковой по делу о смерти Яниса Тиммы: поливает грязью

Певица Анна Седокова, по словам адвоката Юриса Гринвалдса, высказывала негативные эмоции в адрес баскетболиста Яниса Тиммы в своих показаниях по делу о смерти бывшего супруга. Эти сведения были опубликованы на портале Grani. lv.

Юрист, представляющий интересы семьи Тиммы в расследовании обстоятельств его гибели, раскрыл некоторые подробности уголовного дела. Он заявил, что следователь, отказавшийся возбудить уголовное дело, опирался на показания Седоковой.

Гринвалдс отметил, что Анна Седокова упоминала об угрозах Яниса Тиммы покончить с собой, но не смогла предоставить доказательства.

"В своих объяснениях Седокова утверждала, что Янис перед своей гибелью прислал ей фотографию с подготовленной верёвкой. Однако она не показала эту фотографию следователю на своём телефоне, а следователь не стал спрашивать, посчитав, что в этом нет необходимости", — заявил адвокат семьи Яниса Тиммы.

Юрис Гринвалдс также указал на то, что не была проведена проверка лица, обнаружившего тело баскетболиста, и не была назначена криминалистическая экспертиза на месте происшествия. Без внимания осталось и то, как был найден телефон с просьбой позвонить артистке.