Невестка Ирины Понаровской прервала молчание после смерти мужа

Анна Чайникова, вдова единственного сына певицы Ирины Понаровской, в своем личном блоге опубликовала архивный видеоролик, посвященный ее покойному супругу.

После его смерти Анна долгое время не выходила на связь, но теперь она нашла в себе силы поделиться своими чувствами с поклонниками. В видео она показала совместные фотографии, на которых они обнимаются и гуляют с детьми.

"Это было прекрасное путешествие, полное цветов! Спасибо, что подарил мне самых лучших и дорогих в мире — наших деток! Столько благодарности и любви! Ты всегда в наших сердцах… Любим тебя, папочка!" — написала Чайникова под видео.

Энтони Родд был единственным сыном Ирины Понаровской, родившимся в браке певицы с джазовым исполнителем Вейландом Роддом. Однако после семи лет совместной жизни супруги расстались.

У Энтони остались двое детей — сын Эрик и дочь Шарлотта.