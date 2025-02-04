Стало известно, какое наказание может грозить Бьянке Цензори за скандальное поведение на Грэмми-2025

Модель Бьянка Цензори, супруга Канье Уэста, не будет привлечена к юридической ответственности за свой наряд на церемонии вручения музыкальной премии "Грэмми-2025". Об этом заявил адвокат из Лос-Анджелеса Андреа Огунтула в интервью с TMZ.

По мнению специалиста, хотя наряд Бьянки Цензори и вышел за рамки, предусмотренные для мероприятия, вряд ли он станет основанием для судебного разбирательства.

"Обвинение в непристойном обнажении в Калифорнии подразумевает намеренное публичное обнажение гениталий с целью оскорбить или вызвать сексуальное возбуждение", — напомнил правозащитник.

Эксперты по языку тела проанализировали слова, которые Канье Уэст сказал своей супруге перед выходом на красную ковровую дорожку. Они отметили, что рэпер потребовал от неё "устроить сцену". Также эксперты заметили напряжение между влюблёнными.

Поклонники, в свою очередь, переживают за модель, которая продолжает оставаться с музыкантом, требующим от неё выходить на публику в провокационном образе.