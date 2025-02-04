Свежее фото Кейт Миддлтон, сделанное младшим сыном, произвело фурор в Сети

Свежее фото принцессы Уэльской Кейт Миддлтон появилось в Сети и вызвало бурю восторга у её поклонников. Пользователи интернета назвали этот снимок пронзительным и трогательным.

Фотография супруги принца Уильяма была опубликована Кенсингтонским дворцом в честь Всемирного дня борьбы с раком. Примечательно, что сделал её шестилетний сын Миддлтон — Луи, во время прогулки в лесу.

"Не забывайте любить всё то, что находится за пределами болезни", - говорится в подписи.

В прошлом году Кейт Миддлтон была вынуждена отказаться от выполнения королевских обязанностей и публичных выходов из-за развития онкологического заболевания. Однако в сентябре она объявила о том, что болезнь вошла в стадию ремиссии.

Неоднократно супруга принца Уильяма признавалась, что прогулки на природе имеют целительный эффект. Именно поэтому она часто гуляет с родными по лесу.