Певица Мари Краймбрери ждёт ребёнка от бывшего возлюбленного Ольги Бузовой

Певица Мари Краймбрери, настоящее имя которой Марина Жадан, и её возлюбленный, блогер Давид Манукян, известный как Дава, объявили о скором пополнении в семье в социальных сетях.

Они опубликовали видео, в котором собрали множество личных моментов, и в конце раскрыли, что исполнительница беременна. Также они показали, как блогер делал предложение своей избраннице.

Пара долгое время скрывала свои отношения, несмотря на многочисленные слухи. Впервые о романе пары заговорили осенью 2021 года, когда они встретились на музыкальной программе «Дуэты».

Несколько лет назад Дава состоял в отношениях с певицей Ольгой Бузовой, но их отношения закончились расставанием. Исполнительница утверждала, что её бывший возлюбленный поднимал на неё руку и изменял, хотя блогер опроверг эти заявления.