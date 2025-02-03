Разведённая Алсу отправилась в ночной клуб вместе с певицей Зарой

Певица Алсу наслаждалась вечером в ночном клубе в компании своей коллеги Зары. В интернете появился ролик с их совместным отдыхом.

На видео артистки пребывают в отличном настроении. Зара исполняет в караоке песню "С понедельника", а Алсу с удовольствием подпевает ей. Когда Зара произносит фразу "Всё расставило время по своим местам", Алсу начинает активно двигаться и прыгать.

Как и Зара, Алсу рассталась с мужем. После развода она неоднократно подчеркивала, что её жизнь начинает новый этап. Сейчас она посвящает себя работе и воспитанию детей.

Бывшая жена бизнесмена Яна Абрамова не раскрывает причин, по которым произошёл их разрыв. Однако она намекает, что к этому привели измены со стороны мужа. Алсу даже намекнула, что слухи о его интимной связи с блогершей Анастасией Решетовой имеют под собой основания.