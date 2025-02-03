Бывшая возлюбленная Петрова раскрыла, какого мужчину ищет после предательства актёра

Актриса Стася Милославская, пережившая расставание с актёром Александром Петровым, поделилась, каким видит своего будущего супруга. Она подчеркнула, что не стремится тащить избранника за собой.

Стася и Александр были вместе около четырёх лет, и поклонники ожидали, что скоро они сыграют свадьбу. Однако артист связал свою жизнь с другой девушкой — Викторией, которая в скором времени станет матерью.

Милославская рассказала, что пыталась найти утешение в работе, но ей помогли дыхательные практики и медитации. В общении с поклонниками актриса поделилась своими мыслями о том, какой мужчина сможет завоевать её сердце.

"Я не собираюсь ни с кем подниматься и уж тем более тащить за собой. Я молода, успешна, амбициозна и знаю, чего хочу. Поэтому рядом со мной сможет быть только такой же человек. Не обязательно из индустрии. Жёстко? Да. Стыдно? Нет", — категорично заявила артистка.

Недавно Стася Милославская говорила, что пока не готова стать матерью, так как ощущает себя шестнадцатилетней девушкой.