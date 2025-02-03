Купили Samsung Galaxy S25? Он может не работать в России

Покупатели новых смартфонов Samsung могут столкнуться с неприятными сюрпризами, если решат приобрести гаджет на сером рынке или маркетплейсах. Об этом предупредила руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына.

По её словам, в России уже начались продажи новой линейки Samsung Galaxy S25. Цены на официальные устройства стартуют от 99,99 тысячи рублей, а на сером рынке можно найти и более дешёвые варианты. Однако такие покупки могут обернуться проблемами.

Главная сложность — смартфоны, завезённые из Индии, не всегда адаптированы под российский рынок. Они могут работать только с SIM-картами иностранных операторов и иметь проблемы с программным обеспечением. Например, некоторые приложения, такие как WhatsApp, не переключаются на русский язык.

Кроме того, есть риск нарваться на восстановленный смартфон, выдаваемый за новый. По словам эксперта, такие устройства имеют худшую производительность. К тому же покупатели серых гаджетов остаются без официальной гарантии. Если устройство сломается, ремонт придётся оплачивать из своего кармана.