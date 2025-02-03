Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Поклонники бьют тревогу из-за внешнего вида Джастина Бибера на свежих снимках папарацци

Правда ТВ

Обсудить
Новости Все >
Супруга Гарика Харламова раскрыла, в каких отношениях состоит с матерью комика
Стало известно, в каком состоянии был номер Яниса Тиммы в отеле незадолго до смерти
Медведев заявил о хищении 100 миллиардов долларов: Зеленский — новый "голубой воришка"
Купили Samsung Galaxy S25? Он может не работать в России
Разведённая Алсу отправилась в ночной клуб вместе с певицей Зарой
Тоскующая по сыну Агата Муцениеце ищет утешение в дочери: ты же моя семья?
Максим Галкин* вернулся к семье: как юморист проводит время с женой и детьми
Экс-солистка группы Reflex чуть не утонула в ванной: меня сегодняшней могло бы и не быть
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.