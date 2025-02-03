Поклонники бьют тревогу из-за внешнего вида Джастина Бибера на свежих снимках папарацци

Джастин Бибер, известный американский и канадский исполнитель, вызвал беспокойство у своих поклонников, появившись на публике с синяками под глазами. Об этом сообщает издание The Sun.

Джастин был замечен прогуливающимся по улицам Нью-Йорка в одиночестве, без своей супруги Хейли Бибер и сына. Очевидцы обратили внимание на подавленный вид артиста, который, закусив нижнюю губу, выглядел очень печальным.

Для выхода на улицу музыкант выбрал клетчатую рубашку, жёлтое худи, широкие чёрные штаны и тапки. Также он надел шапку. Поклонники считают, что Джастин переживает из-за проблем в отношениях с его возлюбленной.

Недавно фанаты Бибера заметили, что он отписался от своей супруги в социальных сетях. Джастин связался с ними и объяснил, что кто-то взломал его аккаунт, однако позже он удалил эту публикацию.

В прошлом году Джастин Бибер и его жена Хейли впервые стали родителями — в августе у них родился сын, которого назвали Джек Блюз Бибер.