Деревянный крест и большой портрет: как выглядит могила актёра Соломина спустя год после смерти

Спустя год после кончины народного артиста СССР и художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина на его могиле были найдены свежие цветы и венки. Как сообщает aif.ru, поклонники и близкие актёра не забывают о нём даже спустя год после его ухода.

На Троекуровском кладбище, где покоится Соломин, установлены деревянный крест, большой портрет актёра и табличка с его именем и годами жизни.

Однако памятника, который обычно устанавливают в годовщину, сейчас может не быть из-за зимнего периода. Монтирование монумента обычно происходит в тёплое время года.

Журналисты также заметили, что на могиле супруги Соломина Ольги также регулярно появляются свежие цветы.

Юрий Соломин ушёл из жизни 11 января 2024 года. Он перенёс микроинсульт и долгое время восстанавливался после него.