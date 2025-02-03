Стало известно, в каком состоянии был номер Яниса Тиммы в отеле незадолго до смерти

Менеджер отеля, в котором произошло трагическое событие с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, рассказала о состоянии номера, в котором проживал спортсмен.

Она решительно опровергла слухи о том, что Янис Тимма снимал комнату в дешёвом хостеле. По словам менеджера, он останавливался в настоящем отеле, где стоимость номеров начинается от трёх тысяч рублей.

"Вы сами можете убедиться, что у нас чисто и аккуратно. И никаких тараканов! Как и не было номеров по полторы тысячи", — подчеркнула она в беседе с NEWS.RU.

Менеджер отеля стала последней, кто видел Тимму живым. Однако она не стала рассказывать о случившемся на телевидении, отметив, что решение о заселении спортсмен принял спонтанно и согласился на единственный свободный номер в подъезде.

Кроме того, менеджер подчеркнула, что баскетболист не посещал кафе напротив, так как ему доставляли готовые блюда из дорогого ресторана.