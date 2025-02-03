Тоскующая по сыну Агата Муцениеце ищет утешение в дочери: ты же моя семья?

Актриса Агата Муцениеце в своём личном блоге поделилась с поклонниками, как провела выходные со своей дочерью Мией. Однако вопрос девочки о семье расстроил артистку, учитывая отсутствие её сына Тимофея, который переехал к отцу.

Муцениеце опубликовала видео, на котором они с дочерью вместе готовят пиццу. Она заявила, что таким образом они проводят "семейный день".

Мия, очевидно, не поняла сказанного и спросила, о какой семье идёт речь. После этого актриса перестала улыбаться.

"Ну, воскресенье — это выходной, его обычно проводят с семьёй. Ты же моя семья?" — обратилась она к дочери.

В 2024 году сын Агаты Муцениеце переехал жить к отцу, актёру Павлу Прилучному, несмотря на решение суда. Он отказался от общения с матерью и бабушкой. По сообщениям СМИ, актриса не виделась с наследником с лета.