Пропавшая с телеэкранов Регина Дубовицкая появилась на публике: реакция поклонников

Регина Дубовицкая, известная телеведущая и звезда юмористической программы "Аншлаг", впервые за долгое время появилась на светском мероприятии. Её выход в свет вызвал неоднозначную реакцию поклонников.

За время отсутствия на экранах легендарная телеведущая заметно изменилась. Поклонники обратили внимание на то, что Дубовицкая сильно похудела и осунулась. Однако некоторые интернет-пользователи отметили, как ей удаётся сохранять элегантность в столь почтенном возрасте.

На мероприятии Регина Дубовицкая рассказала о своей многолетней дружбе с артисткой Кларой Новиковой. По её словам, её подруга — удивительная женщина.