Экс-солистка группы Reflex чуть не утонула в ванной: меня сегодняшней могло бы и не быть

Актриса и бывшая солистка группы Reflex Женя Малахова в личном блоге рассказала, что однажды чуть не утонула в ванной. По её словам, несколько секунд под водой показались ей вечностью.

В юности Женя Малахова всегда сидела в ванной, чтобы сосредоточиться и выучить стихи или конспекты. Шум воды помогал ей успокоиться и настроиться на учёбу. Она призналась, что и сейчас иногда повторяет большие монологи в ванной, чтобы лучше запомнить текст.

"Но когда я оказалась под водой и на мгновение потеряла сознание, я очень испугалась. Мне с трудом удалось набрать воздуха. Кажется, я провела под водой всего несколько секунд, но они были как вечность… Меня сегодняшней могло бы и не быть", — поделилась артистка.

Женя Малахова воспитывает двоих детей — сына Фёдора и дочь Павлу. Во время второй беременности она прибегала к запрещённым методам, например, делала массаж, несмотря на противопоказания.