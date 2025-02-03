Отец Яниса Тиммы раскрыл детали начала отношений баскетболиста с Анной Седоковой: она никак не отпускала

Отец покойного латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, Райтис, в прямом эфире с другом спортсмена Марком Пугачёвым поделился своими воспоминаниями о том, как зародились отношения его сына с известной певицей Анной Седоковой.

По словам мужчины, чувства между бывшими супругами начали зарождаться ещё тогда, когда Янис был женат на Сане Ошо, которая родила ему сына Кристиана. Райтис Тимма не скрывает, что не одобрял выбор сына и настоятельно рекомендовал ему не уходить из семьи.

"Он [Янис] хотел всё оставить как есть и вернуться к семье, но она [Анна Седокова] никак не отпускала его. В том же 2019 году, уже после знакомства, они отправились отдыхать в Грецию, но она последовала за ними. Она везде следовала за ними", — рассказал отец баскетболиста.

Также мужчина отметил, что был рад, когда узнал о разводе Яниса Тиммы с исполнительницей. Он надеялся, что сын сможет начать новую жизнь. При этом Райтис до сих пор возмущён словами Седоковой о том, что из-за экс-возлюбленного она жила "в аду".