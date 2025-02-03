В элитном ЖК в Москве прогремел взрыв: что известно?

В Москве прогремел взрыв в элитном жилом комплексе "Алые Паруса".

Трагедия произошла утром 3 февраля в доме №77 на Авиационной улице. По предварительным данным, сработало самодельное взрывное устройство или граната.

Один человек погиб, еще четверо пострадали, среди них — жители дома и консьерж. Трое находятся в тяжелом состоянии, их госпитализировали в реанимацию.

По информации СМИ, взрывное устройство могло быть заложено под потолком. Взрыв произошел в тот момент, когда люди проходили через холл. Взрывная волна повредила потолок первого этажа.

На месте работают экстренные службы. Следственный комитет возбудил уголовное дело и выясняет обстоятельства случившегося.