Максим Галкин* вернулся к семье: как юморист проводит время с женой и детьми

Юморист Максим Галкин*, признанный в России иностранным агентом, вернулся на Кипр, чтобы провести время с семьёй после гастролей по Европе и США. В своём личном блоге он поделился кадрами, на которых запечатлен вместе с женой, певицей Аллой Пугачёвой, и детьми.

Супруги вновь воссоединились на острове и вместе посетили спектакль актрисы Чулпан Хаматовой. Перед началом мероприятия они сделали памятный снимок на фоне афиши.

Выходные семья провела в своих апартаментах в Лимасоле. Как пишет "Комсомольская правда", вопреки слухам, двойняшки Лиза и Гарри не отправились учиться в Лондон, а остались рядом с матерью. Галкин опубликовал видео, на котором его сын играет с собакой Рокки в гостиной.

Известно, что питомца семье подарила племянница юмориста ещё во время их жизни в Израиле.

Алла Пугачёва и Максим Галкин покинули Россию в 2022 году. Многие знаменитости предполагают, что советская исполнительница вряд ли вернётся на родину.