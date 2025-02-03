Ставшую матерью в первый раз Лили Коллинз заподозрили в серьёзной болезни

Англо-американская актриса Лили Коллинз поделилась с поклонниками, что для рождения дочери она воспользовалась услугами суррогатной матери. По мнению журналистов Daily Mail, серьёзная болезнь помешала актрисе самостоятельно выносить ребёнка.

В 2017 году Лили Коллинз дала несколько интервью в рамках продвижения фильма "До костей", где она сыграла роль девушки, страдающей от анорексии.

Актриса призналась, что со школьных лет страдала от расстройства пищевого поведения, так как стремилась достичь придуманного идеала. Однако впоследствии её приоритеты изменились.

"Я не хочу, чтобы эти навязанные мне же проблемы влияли на то, смогу ли я иметь детей. Потому что реальность такова, что вы не можете иметь детей, когда вы так больны", — рассказывала она журналу Harper's Bazaar.

После появления новостей о том, что дочь для актрисы и её супруга Чарли Макдауэлла выносила суррогатная мать, поклонники выразили обеспокоенность состоянием здоровья Коллинз. Они считают, что исполнительница главной роли в сериале "Эмили в Париже" так и не смогла преодолеть последствия РПП и перенесённой анорексии.